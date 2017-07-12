TBMM İdare Amiri Salim Uslu: "Türkiye'yi kimse yolundan alıkoyamadı"

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak İHA'nın sorularını cevapladı. Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandığına ilişkin olarak, 249 şehide Allah'tan rahmet ve 2 bin 123 gaziye acil şifa dilediğini ileterek, FETÖ sanıklarının üç maymunu oynadıklarını belirtti.

Uslu, ''Bir tiyatro sergiliyorlar; iyi eğitilmiş, ne yaptığını çok iyi bilen insanlar. O gün dünyada ve Türkiye'de ilk kez görülen bir olaya tanıklık ettik. Meclis bombalandı. Geçmişteki darbelerde biz Muhafız Alayı Komutanı tarafından teslim alınmaya çalışıldığını biliyoruz. Ama insanlar Meclisin önünde, Genelkurmay Başkanlığının önünde, Genelkurmay Başkanı'nın tutsak alındığı, Meclisin bombalandığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalandığı, tankların, araçların, insanların üzerinden yürüdüğü, silahların insanlara doğrultulduğu günü ilk kez yaşadı. Dünya, 'insanlar tankların üzerine gidiyor' diye anons etti. Oysa bu verilen demokrasi mücadelesiydi, milletin geleceği, devletin bekasıyla ilgili bir sorundu. Ama dünya burada verilen mücadeleyi anlamak, görmek istemedi. Küresel sürecin aktörleri bir senaryo yazmışlardı ve bazı yakın terör örgütlerine üniformalı gözükenler, üniformasız geçinenler, onlara görev vermişti. Gözü dönmüşçesine sisteme, hukuka, iradeye, demokrasiye ve millete saldırı gerçekleştirdiler'' ifadelerini kullandı.

Emniyet güçlerinin taciz edildiğini ifade eden Uslu, Gölbaşı'ndaki polis merkezlerine saldırı yapıldığını ve polis şeflerinin alıkonulduğunu ve öldürüldüğünü kaydetti. Uslu, "Böyle bir gözü dönmüşlük dünyanın hiç bir yerinde görülmüş değil. Darbenin bile bir ahlakı olmalıdır. Bu ki inandırıcı, ikna edici gerekçeleri olmalıdır. millet inanmadığı için ve ilk kez dünyada cesaret örneği ortaya koyarak sokağa çıktılar. Biz o gün sabaha çıkabileceğimizden emin değildik. Türkiye'yi yolundan kimse alıkoyamadı" dedi.

TBMM'deki etkinliklerden de bahseden Uslu, TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum gerçekleştirileceğini ve bir fotoğraf sergisinin açılacağını belirterek, bu fotoğrafların tarihe not düşeceğini söyledi.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz