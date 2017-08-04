TBMM İdare Amiri Salim Uslu'dan TBMM'de füze sistemi iddialarına yanıt

Salim Uslu, TBMM güvenliği ile ilgili gazetecilerin sorularını TBMM'deki makamında cevapladı. Uslu, Meclis'te ek kapı yapılmasına ilişkin olarak, "Beş kapı iddiası doğru değil. Benim bildiğim Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapıları var. Onun dışında kapı, giriş-çıkış yok. Dolayısıyla burada spekülasyonların çokça yapıldığı belli oluyor. Meclis'e kapı açacağımız doğru. Personelin kapalı otoparkı var. Oraya gidecek araçların rahatlıkla girebilmesini sağlamak amaçlı kapı düşünülüyor. Daha önce var olan kapı açılacak. Kapalı otoparkın yanında kapı var, taksi durağının yanından girilecek. Köprünün altından geçilecek ve doğru otoparka girecek. Personelimiz daha rahat otoparka ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Meclise füze sistemi kuruluyor mu?"

Uslu, füze sistemi konusundaki iddialarına ilişkin olarak da, "Ankara'nın geneliyle korunması lazım, Türkiye'nin hafızası burada. Ankara'nın bütünü uçuş yasağına mı alınacak, bütünüyle kent merkezinin bir kısım özel teknik donanımlarla koruma altına mı alınacak? Bunlara karar verilmesi lazım. Her kurumun kendini koruduğu anlayışı kabul etmiyorum. Füze sistemi kurulacak şeklinde iddialar var, kesinlikle doğru değil. Nitekim talepler de var. Tank gibi koca araçlar isteniyoır. Güvenlik özgürlük dengesini iyi kurmak gerekiyor'' dedi.

"Milletvekilinin yanında gelen kişiler"

Milletvekili yanındaki kişilerin aranmasına ilişkin soruya Uslu, "Bunlar belli bir sisteme tabi tutulacak. Sistemin ne olması gerektiği konusunda farklı görüşler var" dedi. Uslu, "Vekilin yanındaki herkes kart alacak. Hiç kimse kartsız girmeyecek. Bu arkadaşımızın sadece buraya kartsız girme imkanı yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanların yakasında veya göğsünde kart vaer. Kime geldi, niye geldi bizi hiç ilgilendirmiyor. Sadece buraya giren herkes alışveriş merkezine (AVM'ye) girer gibi kolunu sallayarak giremeyecek. Vekilimizin yanında da olsa, vekilimiz rahatlıkla girecek, vekilimizin yanındaki insanlar kimliklerini verip kart alacaklar" diye konuştu.

Süratli araba kullananlara Meclis yerleşkesinde ceza verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Uslu, "Burada trafiğin ceza kesmesi mümkün değil. İçerideki trafik uyarı ve ikaz lambalarının sayısını arttıracağız. Çok sayıda arkadaşımız yaralı. Uygar insan, kurallara uyan insandır" ifadelerini kullandı.

Personelin belli bir saatten sonra gelmesi halinde personelin arabasını otoparka park edeceğini söyleyen Uslu, personelin en uzak mesafelere ring arabalarıyla ulaştırılacağını kaydetti.

Uslu, Birinci Meclis'te, sosyal tesislerde kamera sistemini yenilediklerini kaydederek, "Daha yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştiriyoruz. Bu kararı aldık" şeklinde konuştu.

Meclis'e gelen milletvekilleri, personel ve ziyaretçiler arasında engelli ve çevrecilerin de olduğunu belirten Uslu, "Buraya giren engelli, çevreci insanlarımıza da imkan sağlıyoruz. Onların köpeklerini, bisikletlerini, motorsikletlerini koyabilecekleri alanlar oluşturacağız" diye konuştu.

"Grup toplantılarına gelen ziyaretçilere özel kart"

Grup toplantılarına gelen vatandaşların listesinin daha önceden verildiğini belirten Uslu, "Genel Sekreterliğe, güvenliğe veriliyor. Bunlar içerisinde girenlerin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bütün bu ziyaretçilere özel bir kart verilecek. Listeleri vardı, özel kart verilecek. Grup toplantısı bittikten sonra ilgili kişiye götürecek veya dışarı çıkmasını sağlayacak. Grup toplantısına böyle özel bir kartla giriş yapacak" şeklinde konuştu.

AHMET UMUR ÖZTÜRK-MUSTAFA APAYDIN