Diğer
Kategoriler

TBMM Irak-Suriye tezkeresi kararını verdi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için hükümete verilen yetkinin süresi 13 ay uzatıldı. Konuyla ilgili başbakanlık tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye, Ak Parti, CHP ve MHP kabul oyu verirken, HDP karşı oy kullandı.

TBMM Irak-Suriye tezkeresi kararını verdi

01 Ekim 2016 18:35

Tezkere oylaması öncesi Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin IŞİD, PKK ve DAEŞ terörüyle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Elbette IŞİD büyük bir tehdittir ve mutlaka tepelenmeli, çok acil başı ezilmelidir. Ancak PKK, PYD, YPG de aynı derecede, belki de daha fazla ölçüde Türkiye'nin başına ve çevresine çöreklenmiş bir musibetin farklı isimleridir. IŞİD'le mücadele ederken PKK, PYD'ye yol verilmesi ve alan açılması sözde büyük kürdistanın batı kısmını ikmal edecektir. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün vazgeçilmezliği ve tüm terör gruplarının bölgeden temizlenmesi yegâne öncelik olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili Ayhan Bilgen, Lozan'ın tartışılabileceğini belirterek, “Ama işinize geldiğinde tarihi tarihçilere bırakmaktan yana olup sonra Lozan'la ilgili başka birtakım düzenlemelerin de arkasına sığınırken öbür taraftan bunu bir gündem değiştirme aracı hâline getiriyorsanız o zaman saygınlığınız tartışılır, başka bir şey değil. Çünkü, iki ay önce, Lozan'ın yıl dönümünde Lozan'la ilgili başka ifadeler kullanıp bugün Lozan'la ilgili başka bir tartışma açıyorsanız aslında niyetiniz ciddi bir yüzleşme açmak, başlatmak değil, başka tartışmaları örtmek olarak yorumlanır” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, şunları kaydetti:
“Türkiye, Suriye'yle ve Irak'la son bir yıldır mücadele etmeye başladığında, özellikle terörle mücadele konusunda şartlar ciddi manada değişti. Her şeyden önce Orta Doğu son bir yılda daha fazla kanadı, sınırlar Orta Doğu'da yeniden çiziliyor, yeni ittifaklar kuruluyor, etnik ve mezhep yapısına bağlı olarak defakto devletçikler ortaya çıkıyor, tanınmamış devletçikler. Esasen bu coğrafyada ne doğal sınırlar ne de bu sınırların içerisindeki halklar gerçek manada homojen. Bu noktada Orta Doğu bir geçiş süreci yaşıyor ve bu geçiş sürecinin uzunca bir süre alacağını bilmeliyiz. Bu bölgedeki değişimi doğru anlayanlar, bu bölgedeki değişimi doğru yönetenler, bu bölgedeki değişime öncülük edenler, strateji belirleyenler gerçekten kazanıyorlar ama değişimin arkasından sürüklenenler, ona taşeronluk edenler kaybediyorlar.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şöyle konuştu:
“Normalleşen, büyüyen ve bağımsızlığına sahip çıkan Türkiye'den rahatsızlık duyan, kökü dışarıda olan gayri millî yapılar, Türkiye'yi her alanda sıkıştırmak, kendi yıkıcı emellerine teslim olmaya zorlamak için bir müddettir ülkemiz üzerindeki saldırılarını yoğunlaştırmışlardı ama bugüne kadarki saldırıların hiç birisinden istedikleri sonucu alamadılar. Ne Gezi kalkışmasından ne 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden ne de maşa olarak kullandıkları PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin tırmandırdıkları saldırılarından umduklarını bulamadılar. Türkiye'nin yalnızlaştırılması için devreye aldıkları projeleri de Hükûmetimizin dış politika manevralarıyla boşa çıkartılınca en sonunda böyle alçakça bir kaos ve işgal hareketine giriştiler“. ,

Ahmet Umur Öztürk


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!