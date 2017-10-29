TBMM Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, Fransa'da

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ile Konsolos Müslüm Aygün görüşmede hazır bulundu.

Yeneroğlu düzenlenen basın toplantısında, "Konsolosluk bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla, özellikle yurt dışındaki Türk toplumunun meselelerini istişare etmek üzere Nantes’te 2013 yılında kurulmuş olan konsolosluğumuzu ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla görüştük. Sayın Büyükelçimizin himayesinde burda da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp bir araya geldik. Türkiye’nin yurt dışıntaki tüm renkleriyle meselelerimizi bana göre siyaset üstü bir yaklaşımla ki asgari müştereklerde birleştiğimiz meselelerde birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

Yeneroğlu, Fransa'da yaşayan Türk gençlerinin ana dillerindeki yetersizliğe dikkat çekerek, konuyla ilgili nelerin yapılması gerektiği konusunda da düşüncelerini dile getirdi.

Ayrımcılık ve ötekileştirme konusuna değinen Yeneroğlu, "İçinde yaşadığımız toplumlarda bizim toplumun da karşı karşıya kaldığı meselelerin başında, ayrımcılık geliyor. Ama bu aşılmayacak bir mesele değil. Ancak hep birlikte içinde yaşadığımız ülkelerin liberal toplum ve anayasal düzenlerine sahip çıkarak bu meselelerin aşabiliriz" diye konuştu.