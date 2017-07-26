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TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale: 16 gözaltı

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale eden polis, 16 kişiyi gözaltına aldı.

TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale: 16 gözaltı

26 Temmuz 2017 16:00
TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale: 16 gözaltı - Tıkla İzle

Başkent’te TKP üyesi bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması talebiyle TBMM Çankaya Kapısı önünde toplandı. TBMM etrafında yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan eylemciler sloganlar atmaya başladı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA ile müdahale edilirken, 16 eylemci gözaltına alındı. 

Abdullah Sarıca


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