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TBMM önünde gergin anlar

Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada TBMM önünde eylem yapmak isteyen bir grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

TBMM önünde gergin anlar

25 Kasım 2016 14:06
TBMM önünde gergin anlar - Tıkla İzle

TBMM’de Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakanlık önünde toplanan bir grup KESK üyesi TBMM'ye yürümek istedi. Grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından TBMM Dikmen girişi yakınında durduruldu. Gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı yönünde uyarılarda bulunan polis, Yüksel Caddesi’nde basın açıklamalarını yapabileceklerini söyledi.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan bazı eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrası biber gazıyla müdahalede bulunan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra Yüksel Caddesi’ne yönlendirilen grup, burada basın açıklaması yaparak dağıldı.

Cem Geçim
 


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