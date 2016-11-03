Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananları anlatarak, milletvekillerine teşekkür etti. Darbe teşebbüsünden sonra Meclise ziyaretlerin olduğunu hatırlatan Aydın, "15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla TBMM ana binamızda büyük hasar meydana gelmiştir. Yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde taşınır ve taşınmaz varlıklarda meydana gelen toplam hasar tutarı 11 milyon 818 bin 370TL'dir. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), TBMM Külliyesi'nde meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik olarak 'Milletin Meclisini millet yapar' sololarıyla bir kampanya başlattı. TBMM ile toplum kuruluşu olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, 24 Ağustos 2016 tarihinde 50 milyon TL'lik nakdi katkıyı içeren bir protokol imzalanmıştır" dedi.

15 Temmuz gecesi hasar gören yerlerde yapılan tadilat hakkında bilgi veren Aydın, "2017 yılında bu proje kapsamında kulisteki mobilyalar yenilenecektir. Salonlar ferah hale getirilecektir. Mevcut halıların yenilenmesine devam edilecektir. Dış bahçe mobilyaları ve sigara içme kabinleri değiştirilecektir. Genel Kurulun her iki yanındaki bahçelere oturma grupları olan kış bahçeleri yapılacaktır. Demokrasiye karşı yapılan saldırıda parlamentomuzun aldığı yarayı hiçbir zaman unutturmamak adına hasarlı bölgeye 'demokrasi müzesi' yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Eski Halkla İlişkiler Binasının yıkıldığını söyleyen Aydın, "Eski Halkla İlişkiler Binasının kat yüksekliği çok düşüktü. Binada havalandırma tesisatı yoktu. Günümüz şartlarına elverişli sığınak bulunmamaktaydı. Benzer birçok eksik vardı. Kaldı ki bina 2007 yılı Deprem Yönetmeliğine uygun olmayıp güçlendirme tadilatı yapıldığında büyük bir maliyet gerektirmekte, iç mekanlarda oluşacak daralma sebebiyle binanın fonksiyonu ve konforu azalmaktaydı. Bu blokların kültür varlığı olarak tescili bulunmamaktadır" diye konuştu.

Anayasa değişikliğine değinen Aydın, 1982 Anayasası'nın 18 ayrı tarihte değiştiğini hatırlatarak, "Geçici 19 maddeyle 196 maddeden oluşan Anayasa 114 ayrı değişikliğe uğramış ve böylelikle yüzde 58'i değişmiştir. Böyle insicamını ve bütünlüğünü kaybetmiş bir Anayasa ile Türkiye'yi taşıyacak durumda değildir" dedi.

Ahmet Umur Öztürk



