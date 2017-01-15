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TBMM takvimi şekillendi

Meclis takvimi şekillendi.

TBMM takvimi şekillendi

15 Ocak 2017 18:24

Meclis Genel Kurulu bugün Anayasa değişiklik teklifini bitirecek. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir gün ara verecek ve Salı günü Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'nı görüşecek. 18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor. Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına on gün ara vermesi bekleniyor. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: tbmm


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