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TBMM'de 1. tur oylama oylama bitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, başkanlık seçimi için toplandı ve seçimin 1. tur oylaması tamamlandı.

TBMMde 1. tur oylama oylama bitti

20 Kasım 2017 14:36

TBMM Genel Kurul oturumu başladı. Genel Kurula ilk gelen lider Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinin ellerini sıktı.

TBMM'de 1. tur oylama oylama bitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçiminin 1. tur oylaması tamamlandı. 

Başkanlık için altı aday yarışıyor. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Kahraman, AK Parti Tamer Dağlı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Zekeriya Temizel, Halkların Demokratik Partisi Hakkari milletvekili Selam Irmak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Celal Adan, İyi Parti Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu Başkanlık için yarışıyorlar.

Adayların il turda seçilmesi için üçte iki çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.
 

Ahmet Umur Öztürk


 

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