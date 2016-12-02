Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündem dışı söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 8 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilecek olan Erzurum Günlerine tüm milletvekillerini davet etti.

DADAŞLIK VE YÜKSEK AHLAK

Sunumuna Dadaş kavramının tarifiyle başlayan Milletvekili Aydemir, dadaşlığın yüksek bir ahlaki seviyeyi ifade ettiği, sadakat ve vefa kaydı olduğuna vurgu yaparak, dadaşların bu müstesna ve aziz kimlikle tarihe damga vurduğu telmihinde bulundu.

MİLLETVEKİYİ AYDEMİR’İN VURGUSU

TBMM’de Dadaşlık tarifini dikkatlere sunuyorum, diyen Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlık, cesaretliliktir, samimiyettir, sadakattir, vefadır, mükemmel ahlaktır, tükenmez bir sevgi ve çıkarsız bir saygıdır. Dadaş, olayı ve fikirleri araştırır, insanların ayıplarını asla araştırmaz, söylenene bakar, satır aralarının peşinde olmaz. Merttir ama patavatsız değildir, cömerttir ama müsrif değildir, yüreklidir ama saldırgan değildir, samimidir ama ahmak ve aptal değildir, inançlıdır ama yobaz değildir. Hasılı, Dadaşlık, Hazreti Kur’an’ın eşrefi mahlukat olarak tarif ettiği insan olmaya çalışmaktır. İşte, bu tarif kıvamındaki dadaşlar 8 Aralıkta Başkent Atatürk Kültür Merkezi’nde Erzurum Günleri tertip ediyorlar. Bu vesileyle aziz milletimizi temsil eden bütün milletvekillerimizi etkinliğimize davet ediyorum.’ dedi.