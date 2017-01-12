TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri vardı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini uyararak, milletvekillerinin bulundukları gruba dönmeleri için istekte bulundu. CHP milletvekillerinin yerlerine oturmadığını gören AK Parti milletvekilleri de yerlerine oturmadılar ve beşinci madde üzerine konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal'ı koruma altına aldılar. Ünal, CHP milletvekillerinin sıralara vurmaları ve alkışlı protestoları arasında konuşmasını yaptı. Önergeleri okutan ve oylatan Aydın, oturuma tekrardan ara verdi.

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA