TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.

Fenerbahçe, üniversitenin açılması için mart ayının ortasında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay almıştı.