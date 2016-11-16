TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.
Fenerbahçe, üniversitenin açılması için mart ayının ortasında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay almıştı.
TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.
Fenerbahçe, üniversitenin açılması için mart ayının ortasında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay almıştı.
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