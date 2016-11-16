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TBMM'de kabul edildi! İki üniversite kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da 'Fenerbahçe Üniversitesi' ve 'Ayvansaray Üniversitesi' adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.

TBMMde kabul edildi! İki üniversite kuruluyor

16 Kasım 2016 22:36

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.
Fenerbahçe, üniversitenin açılması için mart ayının ortasında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay almıştı. 

Etiketler: fenerbahçe üniversitesi


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