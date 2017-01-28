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TBMM’den Adana Milletvekili Elif Doğan açıklaması

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM’nin haberleşme giderleri ve Adana Milletvekili Elif Doğan hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TBMMden Adana Milletvekili Elif Doğan açıklaması

28 Ocak 2017 23:51

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haberleşme giderleri ile Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Sayın Elif Doğan Türkmen hakkında basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması zarureti doğmuştur. Bakanlar Kurulu üyeleri hariç milletvekillerince ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında kullanılan sabit telefon, mobil telefon, GSM ve belgegeçer hatlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemleri ile posta gönderilerinden meydana gelen masrafın tahakkuk ve ödeme esasları yönetmelikle düzenlenmiştir. Kullanıcılar, bu yönetmelikte düzenlenen haberleşme araçlarının amacına uygun olarak kullanılmasından sorumludur” denildi.

Milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarının milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, “Milletvekili çalışma odalarında kullanılan sabit hatlar ile biri Kurumca sözleşme yapılan, diğeri ise milletvekilinin bildireceği farklı GSM operatörüne ait kendi adlarına kayıtlı hattın fatura adresi, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı olarak düzenlenmek ön şartıyla elektronik haberleşme iletişim hizmet alımlarına ilişkin fatura tutarları; kontör veya lira transferi, bağış ücreti, cihaz bedeli, sim kart bedeli, yine tesis özel iletişim vergisi, cayma bedeli, mobil ödemeleri hariç olmak üzere Kurum bütçesinden kamu menfaatleri gözetilerek ödenmekte olup, TBMM yönetimi tarafından bu hak ve hizmetler kamu yararı düşünülerek TBMM’ne özel en düşük fiyattan ücretlendirilmektedir. Kurum bütçesinden ödemesi yapılan milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarı, o yılın aralık ayı milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemez. Geçmesi halinde aşan miktar milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, milletvekili telefonlarının faturalarını ve abone hareketlerini gösterir belgelerin dosyalarda veya elektronik ortamda bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Milletvekili telefonlarının faturalarını ve abone hareketlerini gösterir belgeler TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığınca dosyalarında veya elektronik ortamda bulundurulur. Bu bilgiler milletvekillerinin e-posta adreslerine gönderilmekte ve ayrıca tüm milletvekilleri de haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebilmektedirler. Söz konusu haberlere konu olan sayın milletvekilinin yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.”  

Caner Ünver

Etiketler: açıklama, Adana Milletvekili Elif Doğan, TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı


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