TBMM Başkanı Kahraman, ülkeler için parlamentoların her milletin tarihini ve ruhunu yansıtan özellikler taşıdığını belirterek, millet için Ulus’taki meclis binasının olağanüstü emeklerle kurulmuş bir simge olduğunu ifade etti. Kahraman, “6 Ocak 1961 tarihinde kurucu meclis toplantısıyla hizmete açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin binasının mimari özellikleri ve yapısı, Türkiye Cumhuriyeti yüzünü simgeleyecek biçimde ağırbaşlı sağlam, dayanıklı tasarlanmıştır. Meclisimizdeki Bohemya kristallerinin neredeyse tamamı 1957, 1958 yılında bir Çek firması tarafından imal edilmiş ve binanın açılışından önce meclisin inşasından sorumlu bir Türk mimar tarafından bizzat Çekoslovakya’ya gidilip, deneme suretiyle meclise kazandırılmıştır” dedi.

Kahraman, avizeleri kabul etmekten memnun olduğunu belirterek, 15 Temmuz’da meclisin ışığını karartmak isteyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın ve milletin cevap verdiğini hatırlattı.

Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek ise, “Darbecilerin darbeyi yapmaya çalıştığı yer, ülkenizde hür iradenin gösterildiği, demokratik gelişmelerin olduğu ve herkesin hür iradesiyle sözlerini dile getirdiği meclis binasıdır. Darbeye karşı çıkmanız ve demokrasiyi korumuş olmanız için teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Askeri darbe başarılı olmuş olsaydı, bu hem ülkeniz hem Çekya hem de Avrupa için çok kötü bir haber olacaktı” ifadelerini kullandı.

Zaoralek, İstanbul’daki saldırıyı da kınadı ve Türk milletine başsağlığı diledi.