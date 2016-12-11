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TBMM’nin tapu kaydına 'Gazi Meclis' ibaresi eklendi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hizmet verdiği Ankara’nın Çankaya ilçesi 7.955 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına ‘Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016’ kaydının işlendiğini söyledi.

TBMMnin tapu kaydına Gazi Meclis ibaresi eklendi

11 Aralık 2016 15:46

TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesi hakkında söz aldı. Dedeoğlu, millî iradeye sahip çıkmak ve gelecek nesillere 15 Temmuz gecesini unutturmamak için TBMM Başkanlığına ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve arsası’ vasıflı tapu kaydında taşınmazın ‘Beyanlar’ hanesine “Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016” ibaresinin şerh edilmesi için bir dilekçe sunduklarını belirterek, “Çalışmalar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hizmet verdiği Ankara ili Çankaya ilçesi 7.955 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı üzerine 23/11/2016 tarih 88.501 yevmiye numarasıyla ‘Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016’ kaydı işlenmiştir. Bunu yapmamızdaki amaç ise gelecek nesillere 15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti unutturmamaktır. ‘Gazi’ unvanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tapu senedine şerh edilmesini bunun için çok önemli görüyorum. Burada, Meclis Başkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza emek ve desteklerinden dolayı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. O gece hayatlarını ortaya koyarak bu vatana ve Gazi Meclise sahip çıkan aziz milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve yüce Meclisin siz değerli milletvekillerine huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Etiketler: gazi meclis, tapu kaydı


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