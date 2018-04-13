Diğer
Kategoriler

TCDD'den on adet yüksek hızlı tren sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Siemens ile on adet Velaro yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı.

TCDDden on adet yüksek hızlı tren sözleşmesi

13 Nisan 2018 12:05

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi vermiş olan Siemens ile on adet Velaro yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon euro olup, üç yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de içeriyor. Bu sözleşme ile Türkiye Velaro filosundaki tren sayısı 17’ye çıkacak. 

Konuyla ilgili görüş bildiren Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO’su Sabrina Soussan, “Velaro ailemiz büyümeye ve eşsiz başarı hikayesinde yeni sayfalar açmaya devam etmektedir. Velaro, kapasitesi ve konforu sayesinde, yüksek hızlı trenler için bir kıstas olmayı sürdürmektedir. Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye’de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır. Amiral gemisi konumundaki bu trenimiz, burada yüzde 99 emre amadelik oranı ile çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası pazar için geliştirilen Velaro trenleri ve şu anda İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Çin, Türkiye ve en son olarak da Hollanda'da faaliyet gösteriyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç