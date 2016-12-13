Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Türkiye Bankalar Birliği'nde (TBB) yaptığı sunum yayınlandı. Çetinkaya sunumun '2016 Yılında Likidite Adımları' bölümünde, "Türk Lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları, rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) ve tahvil alımları aracılığıyla kalıcı likidite sağlanarak finansal sistemi destekleyici adımlar atılmıştır. Türk Lirası işlemler için kabul edilen teminat koşullarında sadeleştirmeye gidilmiştir. Likidite yönetiminde etkinliği ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla toplam haftalık vadeli fonlama stoku haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılmaktadır. Yabancı para yükümlülükler için tesise dilmesi gereken zorunlu karşılıkların ortalama olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırı yükseltilmiştir. İhracat reeskont kredilerinde yılsonuna kadar yapılacak olan geri ödemelerin vade uzatımına veya TL cinsinden ödenebilmesine imkan tanınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Çetinkaya, sunumun '2017 Yılında Türk Lirası Likidite Yönetimi' bölümde de "Temel fonlama aracı 1 hafta vadeli repo ihaleleri olmaya devam edecektir. Gerek duyulmayan günlerde ihale açılmayabileceği gibi, koşulların gerektirmesi durumunda TL depo satım ihaleleri düzenlenebilecek ve geleneksel yöntemle repo ve bir hafta vadeli gün içi repo ihaleleri açılabilecektir. Kira sertifikası karşılığında kotasyon yöntemiyle gecelik vadeli repo ve DİBS ve/veya kira sertifikası karşılığında GLP repo uygulamasına devam edilecektir. TCMB BPP’de, gecelik vadede borçlanma ve borç verme faiz oranları ile GLP borçlanma ve borç verme faiz oranları ilan edilmeye devam edilecektir. APİ portföy büyüklüğü,ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla 15 milyar TL olarak belirlenmiştir. Her bir ihale tutarı nominal en fazla 150 milyon TL olacaktır. Alım ihaleleri Pazartesi, Çarşamba ve/veya Cuma günleri, bir iş günü sonrası valörlü gerçekleştirilecektir" denildi.

Sunumda '2017 Yılında Döviz Likiditesi Yönetimi' konusuna da değinen Çetinkaya, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmeleri yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir. Altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılarak rezervlerimizin artırılması amacıyla; Türk lirası karşılığında bankalardan, yurtiçi yerleşiklerden toplanacak işlenmiş veya hurda altından dönüştürülmüş standart altın alımına başlanacaktır" dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlayan iktisadi faaliyetin, alınan tedbir ve teşviklerin desteğiyle son çeyrekten itibaren kademeli olarak toparlanacağı tahmin edildiği belirtilen sunumda, yakın dönemde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıklar portföy hareketleri ve varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığı bildirildi. Yaşanan dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin güçlü iktisadi temellerinin desteğiyle finansal sistem sağlıklı görünümünü korumaya devam ettiği bildirilerek, bankacılık sisteminin yüksek aktif kalitesi ve likidite pozisyonları aracılık kapasitesini desteklediği ve olası dalgalanmalara karşı güçlü bir tampon sağladığı kaydedildi.