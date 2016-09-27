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TDK, kurum ve kuruluşlara gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmasını kaldırdı

Türk Dil Kurumu (TDK), kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen eklerin kesmeyle ayrılmasını kaldırdı.

TDK, kurum ve kuruluşlara gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmasını kaldırdı

27 Eylül 2016 16:59

TDK sitesinde yer alan uyarıda, "Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz" denildi.

Özel isimler ve kısaltmalarda kesme işareti kullanılmaya devam edilecek.

Uyarıda, kesme işaretinin kaldırılmasıyla ilgili şu örneklere yer verildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb". 

Etiketler: kuruluş adları, kurum, tdk, yazılışı


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