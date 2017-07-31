TDV'nin, vekalet yoluyla kurban bedelini yurt içi 850 TL, yurt dışı 600 TL

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekaletlerine göre 275 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması planlanıyor.



Vatandaşların vekalet verdikleri kurbanlarının, dini usullere uygun şekilde kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personeli görevlendirilirken, organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak. Yurt içindeki merkezlerde sığınmacı aileler için de kurban kesimi yapılacak.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, İslam dininde yapılan ibadetlerin bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırdığını söyledi. Allah için eda edilen kurban ibadetinin de çok sayıda hikmeti barındırdığını vurgulayan Tutkun, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.



“Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır” diyen Tutkun, “Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

“135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesim ve dağıtımı”

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı düzenlediklerini belirten Mustafa Tutkun, şunları kaydetti:

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2016 yılında TDV’ye emanet edilen 239 bin 414 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 235 merkezde, yurt dışında 130 ülkenin 530 bölgesinde bizzat görevlilerimizin nezaretinde keserek dağıtımını gerçekleştirdik. 2017 yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında ise Afrika’da yaşanan kuraklığı da dikkate alarak, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde 35 bin hisse, yurt dışında ise 135 ülkenin 400 bölgesinde 240 bin hisse kurban kesim ve dağıtımını yapmayı hedefliyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde, ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır. Vekaletle Kurban Kesim Programını, Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve partner kuruluşlar ile iş birliği içerisinde düzenliyoruz.”



Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında da 600 TL olarak belirlediklerini vurgulayan Tutkun, “Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir” diye konuştu.



Vatandaşların 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban bağışı hakkında detaylı bilgi alabileceklerini ifade eden Tutkun, “Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabilirler” ifadesini kullandı.