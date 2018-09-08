Teakwando Milli Takımı'ndan 4 altın madalya

Filistin’in Ramallah kentinde düzenlenen Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası'na büyükler kategorisinde 9 ülkeden 104 sporcu katıldı. Türkiye, turnuvaya 4 sporcuyla katılırken tüm sporcular altın madalya kazanmayı başardı. Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 62 kiloda İkra Kayır, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan kazandı.

Milli takım haricinde kulüpleriyle turnuvaya katılan Türk sporculardan erkekler 74 kiloda Hüseyin Kartal altın, 54 kiloda Mehmet Oral ve bayanlar 49 kiloda Rahime Eymen Bakır bronz madalya elde etti.