Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Kadın Konseyi Meclisi, Sakatlar Derneği, Anneler Derneği, Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, Emekli Öğretmenler Derneği, Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Kadın Dayanışma Platformu kuruldu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Tuğlalı Parkta bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti kınayarak, çeşitli sloganlar attılar. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan platformda, daha önce İstanbul’da 2016 Mart ayında pompalı tüfekle boynundan vurularak hayatını kaybeden Yağmur Önüt’ün annesi Sevgi Önüt, bir konuşma gerçekleştirdi.

“Boynuna kırmızı bant taktı”

Pompalı tüfekle ölen kızının resminin arkasına yazdığı yazıyı okuyan ve Kızının boynundan vurulması nedeniyle boynuna kırmızı bant takan Acılı Anne Sevgi Önüt, “Şiddet Gören, tecavüze uğrayan öldürülen, kız çocukları, erkek çocukları, kadınlar için hadi bir sebep bulun yine. Yada ben size tecavüz sonrası ölen dokuz aylık bebek diyeyim. Birlikte susalım. Ben kim miyim. İlla bana bir elbise giydirecekseniz. Ben Türküm, Lazım, Kürdüm, Dadaşım, ben şehirliyim, köylüyüm, uyutulmuş bir öyküyüm. Ben mini etekli, türbanlı çarşaflıyım. Ben cahilim, eğitimliyim, sağcıyım, solcuyum, bir garip yolcuyum. Ben Fenerli, Beşiktaşlı, Cimbomluyum. Ben anayım, evladım, kimsesizim. Ben İşkence ile öldürülen kelebeklerin teyzesiyim. Ben tecavüz edilip, öldürülen bebeğin ananesiyim. Özgecan’ın teyzesiyim. Şort giydiği için tekme yiyen, tesettürüne rağmen tacize uğrayan kadınların komşusuyum. Ben pompalı tüfekle boynundan vurulup öldürülen Yağmur Önüt’ün öz ve öz annesiyim” diyerek konuşmalarını sonlandırdı. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan platform, çeşitli konuşmaların ardından sona erdi.

HALİL DAĞ