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Tecavüz edilip öldürülen Kırgız kadının cenazesi alınmadı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy’nin cenazesinin hastane morgunda beklediği ve teslim alınması konusunda herhangi bir başvuru olmadığı kaydedildi.

Tecavüz edilip öldürülen Kırgız kadının cenazesi alınmadı

21 Mart 2018 11:29

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda öldürülmüş halde bulunan 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri devam eden Kyzy’nin cenazesinin alınması için herhangi bir başvurunun olmadığı öğrenildi. Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy’nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilmişti. Olayın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Barış Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  

 

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