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Tecavüz zanlısını DNA testi ele verdi

Samsun'da bedensel ve zihinsel özürlü olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç kıza tecavüz ederek hamile bırakan ve yapılan DNA testi ile yakalanan zanlının yargılanmasına başlandı.

Tecavüz zanlısını DNA testi ele verdi

16 Kasım 2016 12:35

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bedensel ve zihinsel özürlüğü olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki D.S., tecavüz sonucu hamile kaldı. Aile, kızlarının hamile olduğunu fark edince doktora götürüp olayı polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kızın konuşmaması üzerine polis, şüpheli birçok kişiden DNA örneği alınmasını sağladı. Bebek ile DNA örneği alınan şahıslar karşılaştırıldı. Yapılan testler sonucu D.S.'nin evli ve çocuğu olmayan komşusu İ.A. (50) gözaltına alındı. Yaklaşık 2 ay önce çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.A. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A, "Mağdure ve ailesi ile yaklaşık 7 senedir komşuyuz. Aynı binada oturmaktayız. Komşuluk ilişkileri gereği benim mağdurların evine gittiğim ve onların da bize geldiği olmuştur. Mağdur D.S.'nin bazen yalnız başına benim evime geldiği olmuştur. Annem yatalak hastadır. Eşim bazen Alaçam'da olan annemin yanına ona bakmak için gider ve orada kalır. Mağdur akıl hastası olduğu için benim evime geldiğinde ailesine haber veriyordum. Mağdureye şehevi yaklaşımım olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mağdurenin anne ve babası ise sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler. Mağdure D.S. il dışındaki bir bakım evinde olduğu için duruşmaya katılmadı. Duruşma tanıklar dinlendikten sonra mağdurenin raporunun alınması için ertelenirken, İ.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, tecavüz zanlısı


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