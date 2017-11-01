Tecavüzcünün yakalanma anı kamerada

Alınan bilgiye göre, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos günü İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Elmira A.'nın (22) Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler zanlının Fatih Y. (27) olduğunu belirledi. Fatih Y.'nin İstanbul'dan otobüsle Adana'ya oradan Mersin'e buradan da KKTC'ye kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlının Adana'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih Y.'yi Adana'da şehirler arası otobüs terminalinde yakaladı. Zanlının yakalanma anı kameralar tarafından da görüntülendi.

Fatih Y. işlemlerinin ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fatih Keçe