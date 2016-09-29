İddiaya göre, E.K.(25), 2010’da evleneceklerini düşündüğü erkek arkadaşı C.K. ile cinsel ilişkiye girdi. Ailesinin tepki göstermesi üzerine evden kaçan K., bir hafta parklarda kaldıktan sonra, önceden tanıdığı arkadaşı Fırat G.’nin yanına geldi. Fırat G., arkadaşı Barış L. D. (27) ve Abdullah E. de iddiaya göre E.K.’ye tecavüz etti. Barış L. D.'nin evinde bir gün alıkonulan E.K., ertesi gün yalnız olduğu sırada telefonla haber verdiği polisler tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fırat G. tutuklandı, diğer 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar haklarında 25’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Fırat G. de Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken tahliye edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Fırat G., E.K. ile yaklaşık 2.5 yıldır görüştüklerini belirterek,“Daha önce de birçok kez ilişkimiz oldu. Ailesi tarafından da şiddet uygulanan bir kızdır. Telefon açıp yardım istedi. Arkadaşımın dedesine ait eve getirdim. Gece bekçiliği yaptığım için akşam işe gittim. Sabah geldiğimde 2 kez ilişkiye girdik. Evin anahtarı kendisinde vardı. Kendisini pazarlamadım, evde de zorla tutmadım” dedi.

Abdullah E. de E.K.’nin rızasıyla ilişkiye girdiklerini savundu. Barış L. D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. E.K. ise 3 kişinin kendisine sırayla tecavüz ettiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, genç kadının İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca verilen 'olaydan dolayı ruh sağlığı bozulmuştur' şeklindeki raporu da göz önünde bulundurarak sanıkları 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Cinsel saldırı' suçundan da sanıklardan Fırat G.’yi 12 yıl 11 ay, Barış L. D.’yi 12 yıl 2 ay 7 gün, Abdullah E.’yi de 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Sanık Fırat G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar yerel mahkemenin sonucuna itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu. Ancak Yargıtay da 2012 yılında yerel mahkemenin kararını onadı. Polis Yargıtay'dan onama çıktıktan sonra firarı hükümlü Barış L. D.'yi aramaya başladı. Polis, D.'nin Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri eve yaptıkları baskında hükümlüyü yakaladı. Hükümlünün polisi karşısında görünce suçsuz olduğunu belirterek, "Ben sadece arkadaşıma evimin anahtarını verdim kimseye tecavüz etmedim" dediği öğrenildi. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe

ADANA