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Tedavi gördüğü hastanenin yakınındaki pansiyonda ölü bulundu

Kütahya’dan Antalya’ya tedavi olmaya gelen 68 yaşındaki adam, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Tedavi gördüğü hastanenin yakınındaki pansiyonda ölü bulundu

25 Ağustos 2017 13:56

Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olduğu iddia edilen Süleyman Sarı (68), 2 gün önce memleketi Kütahya’dan tedavi olmak için Antalya’daki özel bir hastaneye geldi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki hastaneye yakın bir pansiyona yerleşen Sarı, bugün ise tedavi olmaya gidemedi. Öğle saatlerine kadar Sarı’nın odasından ses gelmemesi üzerine şüphelenen pansiyon görevlisi, odaya girerek yaşlı adama seslenmesine rağmen tepki gelmeyince 112’yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Sarı’nın kaldığı pansiyona polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Sarı’nın cansız bedeni otopsi için Antalya adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: pansiyon, tedavi


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