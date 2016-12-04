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Tedavi olmak için intihara kalkıştı

Adana'da tedavi olmak için bir günde 3 kez intihar girişiminde bulunan alkol ve madde bağımlısı şahıs, eski müftü ile polisler tarafından ikna edilerek AMATEM'e götürüldü.


04 Aralık 2016 12:14

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve madde bağımlısı olan Osman Göz (46) bağımlılıktan kurtulmak için her yolu denedi ancak bir türlü kurtulamadı. Göz, çektiği acıların bitmesi için canına kıymaya karar verdi. Göz, dün gün boyu iki kez intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından ikna edilen Göz, bağımlılıktan kurtulamadığını, tedavi olmak istediğini söyleyerek bu kez de Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapımı devam eden cami inşaatının minaresine çıktı. Minaredeki iskeleye oturan Göz'ü özel güvenlik görevlileri fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna edemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. Bu sırada şahıs minare inşaatının iskelelerine oturarak "Yeter artık bıktım bu hayattan tedavi olamıyorsam ölmek istiyorum" diye bağırdı. 

Bu sırada olay yerine eski Adana İl Müftüsü Mehmet Barış da geldi. Barış polislerle birlikte Göz'ün yanına çıktı. Bir süre Göz ile konuşan polis ve Barış, tedavi sözü vererek şahsı ikna etti. Minareden aşağı indirilen şahıs ambulansla AMATEM'e götürülerek tedavi altına alındı. 

Fatih Keçe
ADANA 

Etiketler: intihar, tedavi


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