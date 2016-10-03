İztuzu Sahili'ndeki törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Caretta Caretta’ların Dünyaca ünlü İztuzu Sahilindeki alanlara yumurtalarını bırakarak, ürediğini anımsatan Muğla Valisi Amir Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile burada çalışmalar devam ediyor. DEKAMER’de 100 tane Deniz Kaplumbağası tedavi edilerek denizle buluşturuldu. 623 tane yuvada ise çoğaltma yapıldı. Bu sene İztuzu Sahilinde kaplumbağa sayısı çoğaldı. Çoğalması nedeni ile çok mutluyuz. Çünkü nesli tükendi. Nesli bitiyor. Korunamıyor gibi, endişeler vardı. Burada aldığımız bilimsel tedbirler ile ve yapılan sıkı çalışmalarla 2 üniversitemizin iş birliği içindeki faaliyetleri sonucu çoğalmaları mümkün olduğu kadar sağlanıyor. Hatta yarılılar tedavi edilerek tekrar doğal ortamına bırakılıyor. Bugünde yine 7 tane yavruyu denize bıraktık. 7 tanede tedavi olan Caretta Carettalardan bıraktık. Bunlar tedavilerinin ardından kendi yaşam alanlarına özgürce gittiler.” diye konuştu.

“Biyoçeşitliliği korumak insanlığın görevi”

Biyoçeşitliliği korumanın insanlığın görevi olduğu dile getiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği olarak, İztuzu Sahilindeki Kaplumbağaların bakımı, izlenmesi ve rehabilitasyonu, üniversitemizin sorumluluğuna verilmiştir. Bizde DEKAMER ile yaptığımız sözleşme ile bu hizmeti onlardan aldık. Ben özellikle DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ve üniversitemizden emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

628 yuvadan 42 bin yavru

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tedavisi tamamlanan ve yavru kaplumbağaları denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. DEKAMER’in kaplumbağa rehabilitasyon merkezleri arasında yakın zamanda yayımlanan bir harita Türkiye’den gösterilen tek merkez olarak, Dünya’ya tanıtıldığını vurgulayan Kaska , “40’a yakın gönüllü ile kumsalda yuvaların korunması ile ilgili çalışmaları ve tedavi altındaki kaplumbağaların beslenmesi, pansumanı, suyunun değişimi gibi bakım çalışmalarını yapıyoruz. Bu sene 628 yuvamız oldu. Bu yuvalardan 42 bin civarında yavru denize ulaştı.” şeklinde konuştu.

Herkesin denizdeki kaplumbağaları Caretta Caretta olarak bildiğini ifade eden Kaska şunları kaydetti; “nesli daha kötü durumda olan yeşil deniz kaplumbağalarının da önemini vurgulamak için bugün 1 tane genç 5-6 yaşlarındaki katmer isimli deniz kaplumbağasını da denize gönderdik.”

Cihat Cura