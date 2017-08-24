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Tedavisi tamamlanan 4 yabani hayvan doğaya salındı

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bakımını üstlendiği ve aralarında Peçeli Baykuş ve Trakya Kaplumbağasının da bulunduğu 4 yabani hayvan doğayla buluşturuldu.

Tedavisi tamamlanan 4 yabani hayvan doğaya salındı

24 Ağustos 2017 09:25

Geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde duyarlı hayvan severler tarafından bulunan, 11 yaşındaki yaralı dişi ‘Trakya Kaplumbağası (Testudo Hermanni), terk edilmiş bir binada bulunan 2 tane Peçeli Baykuşu ve ayağı kırık olarak kurtarılan ‘İshak Kuşu’nu tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürlüğüne teslim etti. Tesislere getirilen yabani hayvanları özel bir ekip tarafından bakımları tamamlandıktan sonra, göreve yeni atanan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürü Resul Doğan’ın katılımıyla Belgrad Ormanı Bahçeköy geyik üretim istasyonunda doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanlarının da katımlıyla özel kafeslerle bölgeye getirilen İshak Kuşu, Peçeli Baykuş ve Trakya Kaplumbağası veteriner hekim gözetiminde önceden özel olarak tasarlanmış eldivenlerle kafeslerden çıkarılarak doğayla buluşturuldu. Saldırganlığı ile bilinen Peçeli Baykuşlar tedavileri sonrası özgürlüğe kanat çırparken, kabuğu kırık olarak tedaviye getirilen Trakya Kaplumbağası da sağlığına kavuşarak yumurtalarını bile koruyacak sağlıklı hale geldi. İshak Kuşu ise ayağı tedavi edilerek eski sağlıklı günlerine geri döndürüldü.

“Bu olayın sonuç noktası bize nasip oldu”

Tedavisi tamamlanan yabani hayvanların kendilerini koruyacak pozisyona geldiklerini aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürü Resul Doğan, “Hayvanlar Temmuz ayının başından bizimle ve tedavileri tamamlandı. Artık doğada kendi başlarına mücadele edecek pozisyona geldiler. Ben burada göreve yeni başladım bizden önce başlanılan bu görevi tamamlamak bizlere düştü. Doğa Koruma ve Milli Parkların esas görevlerinden bir tanesi de doğayı ve doğadaki yaban hayatını korumaktır. Yaralı ve yavru hayvanları belirli ergenliğe kadar doğayla mücadele edebilecek düzeye gelene kadar bakımı ve beslenmesini üstlenmektir. Bu olayın sonuç noktasıydı bize nasip oldu” dedi.

Tedavi sürecinde gönüllü olarak yer alan veteriner hekim Nilay Tezsay ise, “2002 yılından beri yaban hayvanlarına gönüllü olarak destek veren gönüllü hekimlerden birisiyim. 7 Temmuz’dan bu yana bakım çalışmalarını gerçekleştirdik, büyüdüler artık kendilerini savunabilecek haldeler hepsini doğaya saldık. Hepsi yavruydu, kaplumbağa için de sevindirici olan olay kabuğu kırıktı, tedavi oldu ve artık doğada” şeklinde konuştu. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: milli parklar, Trakya Kaplumbağası


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