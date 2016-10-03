Kar amacı gütmeyen “Paylaşılmaya Değer Fikirler”i yaymak amacıyla kurulmuş küresel konferanslar serisi TED, Türkiye’de de farklı temalarda düzenlenmeye devam ediyor. Technology, Entertainment ve Design (Teknoloji, Eğlence, Tasarım) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, 32 yıllık geçmişe sahip organizasyon bu kez İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenleniyor.

8 Ekim Cumartesi günü “TEDxİKÜ” adı altında düzenlenecek konferansta Türkiye’de ve dünyada tanınmış, ilham dolu hikayesi olan isimler bir araya geliyor. “Ben Olsaydım’’ temasıyla gerçekleşecek TEDxİKÜ’de katılımcılar, aklın sınırlarını zorlayarak olaylara farklı açılardan bakmayı deneyecek, imkanları dahilinde olsaydı neler yapmak istediklerini paylaşacak ve ilham veren hikayelerini anlatacaklar.

TEDxİKÜ’de Kimler Konuşacak?

TEDxİKÜ’de Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, ödüllü Yönetmen Ahmet Bikiç, Eğitim Hareketi’nin kurucularından Sanatçı ve Eğitmen Bager Akbay, Gazeteci-Akademisyen Dr. Bora Bayraktar, Televizyon Programcısı Burak Akkul, Türkiye Tik/Tourette Sendromu Gönüllüleri Kurucusu Çağdaş İslim, AKUT Enstitü Yöneticisi Dündar Şahin, Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Psikolog-Yazar Leyla Navaro, Deneyimsel Marka Uzmanı Uğur Batı ve Dansçı-Kareograf Ziya Azazi gibi alanlarında uzman kişiler konuşma yapacaklar.

Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayın

8 Ekim Cumartesi, İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gün boyu sürecek organizasyon, üç oturumda gerçekleşecek ve her oturumda dörder konuşmacı sahne alacak. TED kuralları gereği her konuşmacının maksimum 18 dakika sahnede kalabileceği etkinlik, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

