Technology, Entertainment ve Design (Teknoloji, Eğlence, Tasarım) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, 32 yıllık geçmişe sahip organizasyon, Türkiye’de de farklı temalarda düzenlenmeye devam ediyor. Bu kez de TEDxİKÜ” adı altında düzenlenen, Türkiye’de ve dünyada tanınmış, ilham dolu hikâyesi olan isimleri bir araya getiren organizasyon İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. TEDxİKÜ’ye, Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, ödüllü Yönetmen Ahmet Bikiç, Eğitim Hareketi’nin kurucularından Sanatçı ve Eğitmen Bager Akbay, Gazeteci-Akademisyen Dr. Bora Bayraktar, Televizyon Programcısı Burak Akkul, Türkiye Tik/Tourette Sendromu Gönüllüleri Kurucusu Çağdaş İslim, AKUT Enstitü Yöneticisi Dündar Şahin, Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Psikolog-Yazar Leyla Navaro, Deneyimsel Marka Uzmanı Uğur Batı ve Dansçı-Kareograf Ziya Azazi gibi alanlarında uzman kişiler konuşmacı olarak katılım sağladılar. “Ben Olsaydım’’ temasıyla gerçekleşen TEDxİKÜ’de katılımcılar, aklın sınırlarını zorlayarak olaylara farklı açılardan bakmayı ve imkânları dâhilinde olsaydı neler yapmak istediklerini paylaşarak, ilham veren hikâyelerini anlattılar.

“BÖYLE ORGANİZASYONLARIN, HEM KONUŞMACIYA HEM DE DİNLEYİCİYE ÇOK BÜYÜK KATKILARI VAR”

“Karar Bilimi” kavramıyla dinleyiciler ile buluşan Akademisyen ve Marka Uzmanı Uğur Batı TEDx gibi uluslararası bir organizasyonun hem konuşmacıya hem de dinleyiciye çok büyük katkılar sağladığını ve bu yüzden sayısının daha da arttırılmasının gerektiğinin altını çizdi. Uğur Batı aynı zamanda, “Farklı konularda ve temalarla dinleyicilerle bizleri buluşturan TEDx’de ben de bugün Karar Bilimi üzerine konuşacağım. Çünkü Karar Bilimi, son yılların en önemli kavramlarından biri. Birçok çok uluslu şirket, bu konuda araştırmalar gerçekleştiriyor. Devletler de bu araştırmaya ön ayak olup yönlendirmelerde bulunuyor. Hem araştırma ve akademik alanda hem de kişisel gelişim olarak bu konu çok önemli bir yerde bulunuyor. Ben de bugün kararlarımızın sıra dışı hikâyelerinden bahsedeceğim” dedi.

“İYİ BİR EĞİTİM, SEKTÖREL UYGULAMALARLA BİRLİKTE AKADEMİK DERİNLİĞİN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUR”

Uğur Batı TEDx gibi organizasyonlar içinse, “Ben sektörel uygulamalar yapan da bir akademisyenim. Kuşkusuz iyi bir eğitim, sektörel uygulamalarla birlikte akademik derinliğin birleşiminden oluşur. Zaten üniversitelerde öğrenciler akademisyenlerden birçok derin bilgiyi elde ediyorlar ama sektörde nasıl uygulandığı konusunda sektör uygulamacılarından da bir şeyler dinlemesi her uygulama alanı için önemli diye düşünüyorum. Nitekim üniversiteler de artık sektör ile öğrencileri bir araya getiriyor. Tabii bunun TEDx başlığı altında yapılmasının ayrı bir önemi var. Sonuçta çeşitli alanlarda yüzlerce sunum yapmışımdır. Fakat bu benim için farklı bir deneyim. Çünkü belli bir zaman kısıtlamasının olması, organizasyonun TEDx gibi dünya çapında bilinen itibarlı bir isme sahip olması, aslında konuşmacının kendisi için de çok ciddi bir deneyim. Dolayısıyla hem konuşmacı hem de dinleyici için ayrı bir deneyim olan bu tür organizasyonların Türkiye’de farklı başlıklar altında yapılıyor olması çok güzel ve etkili bir uygulama. Bu yüzden ben bunların sayısının artmasının, illere yayılmasının farklı eğitim kurumlarında ya da eğitim dışı kuruluşlar tarafından düzenlenmesinin de bilginin paylaşımı konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BİR YILDIR BU ORGANİZASYON İÇİN İTİNAYLA ÇALIŞIYORUZ”

Bir yıl önce böyle bir etkinlik yapmayı planladıklarını ve o günden sonra tüm ekip ile beraber itinayla çalıştıklarını söyleyen İKÜ Kurumsal İletişim Birimi’nden TEDxİKÜ Organizatörü Caner Aferin ise, “TEDx ile ilk etkinliğimiz olacak o yüzden biraz heyecanlıyız. Hem Kurumsal İletişim Birimi hem de öğrencilerden oluşan bir ekibimiz var. Onlarla birlikte çok iyi bir şekilde hazırlandık ve konsepti de ‘Ben Olsaydım’ olarak düşünerek 11 konuşmacıyı davet ettik. Bunların içerisinde sahne gösterileri ve showlar da olacak. Umarım güzel bir gün olur. Sonuçta TEDx dünyaca ünlü bir organizasyon ve bunun bir parçası olmak bile hepimize çok büyük katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.