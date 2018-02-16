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Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

16 Şubat 2018 17:55

Alanya’da tefecilik yapılarak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli B. Y., R. S., U. S.,Y. Ç., T. O. ile S. G. Ö.’yü gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, başkasına ait 2 kredi kartı, toplam 17 bin 790 TL tutarlı kredi kartı slipleri, toplam 225 bin TL tutarlı farklı firmalar adına düzenlenmiş faturalar ile 11 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. Y., R. S., T. O. S. G. Ö., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli Y.Ç., ile U.S. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca aynı operasyon kapsamında A.Ç. isimli şüphelinin arandığı öğrenildi.

Erdal Anak

Etiketler: antalya, tefeci operasyonu

 

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