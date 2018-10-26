Tefecilere dev operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine tefecilere yönelik bir operasyon başlattı.

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ışığında "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla N.K., Ş.K., S.D., S.K. ve Ş.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Firari durumdaki H.K.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan 5 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.