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Tefecilere dev operasyon: 5 gözaltı

Tefecilere dev operasyon: 5 gözaltı
Tefecilere dev operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, firari durumda olan bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine tefecilere yönelik bir operasyon başlattı.

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ışığında "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla N.K., Ş.K., S.D., S.K. ve Ş.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Firari durumdaki H.K.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yakalanan 5 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

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