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Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Adıyaman’da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda göz altına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

24 Şubat 2018 14:00

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 şahsın ev ve işyerlerine yönelik 1 Kasım 2017 tarihinde operasyon yaptı. Bu operasyonda çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi. Polisler yine aynı şahıslara yönelik önceki gün ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.B., R.B., E.T., Z.E., Y.D., M.Ç., M.D. H.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken A.B.’nin ise yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı nöbetçe mahkeme tarafından E.T., Z.E., H.T. ve Y.D. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, R.B., R.B., M.Ç. ve M.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: Adıyaman, tefe, tefeci, tefecilik

 

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