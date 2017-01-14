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Tehlikeli minare kepçe yardımıyla yıkıldı

Bilecik’te zemine biriken sular sonrası zamanla deforme olan caminin minaresi kepçe yardımıyla yıkıldı.

Tehlikeli minare kepçe yardımıyla yıkıldı

14 Ocak 2017 11:35
Tehlikeli minare kepçe yardımıyla yıkıldı - Tıkla İzle

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları mevkine 1997 yılında inşa edilen Dursun Fakih Camii'nin minaresinde, geçtiğimiz günlerde zemine biriken sular sonrası çatlaklar oluşmuştu. Cami görevlilerinin olayı Bilecik İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yapılan incelemeler sonucu minare tehlikeli bulunmuştu.

Bu süre zarfından cami yetkilileri tarafından minarenin etrafına şeritler çekilerek önlem alındı. Bilecik Valiliği tarafından yıkıma karar verilmesinin ardından caminin minaresi, bir kepçenin önüne bağlanan halat yardımıyla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sırasında bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı görüldü. Öte yandan yıkılan minarenin yerine ise yeni bir minarenin yapılacağı öğrenildi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, Dursun Fakih Camii, minare


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