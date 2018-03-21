Tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su döktü

Yoldan geçen bir vatandaşın tehlikeye aldırış etmeden tüpün üzerine su dökmesi dikkat çekerken, alevler yangın tüpüyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, mutfak tüpü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dükkandakilerin paniklemesiyle birlikte alev alan tüp, sokağa fırlatıldı. Bu sırada, yoldan geçen bir vatandaş da, soğukkanlılıkla yanan tüpün yanına gelerek su döktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle alevler söndürüldü. Paniğe neden olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.