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Tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su döktü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir lokantada alev alan tüp korkulu anlar yaşattı.

Tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su döktü

21 Mart 2018 18:05
Tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su döktü - Tıkla İzle

Yoldan geçen bir vatandaşın tehlikeye aldırış etmeden tüpün üzerine su dökmesi dikkat çekerken, alevler yangın tüpüyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, mutfak tüpü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dükkandakilerin paniklemesiyle birlikte alev alan tüp, sokağa fırlatıldı. Bu sırada, yoldan geçen bir vatandaş da, soğukkanlılıkla yanan tüpün yanına gelerek su döktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle alevler söndürüldü. Paniğe neden olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.  

Etiketler: Kırşehir, tüp

 

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