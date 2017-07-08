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Tehlikeye aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

İstanbul Mecidiyeköy’de sıcak havadan bunalan Suriyeli çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden bir alışveriş merkezinin önündeki süs havuzuna atlayarak serinledi.

Tehlikeye aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

08 Temmuz 2017 10:09

Çocuklarla kendilerine engel olmaya çalışan özel güvenlik görevlilerin adeta köşe kapmaca oynadığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

İstanbul’da günlerdir etkisini gösteren sıcak havadan bunalan Suriyeli çocuklar serinlemenin yine tehlikeli yolunu seçti. Mecidiyeköy’de bir alışveriş merkezi önünde bulunan süs havuzuna atlayan çocuklar bir süre yüzdükten sonra alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi tarafından uzaklaştırdı. Güvenlik görevlisinden kaçan çocuklar kendilerini hızla yola atarak az kalsın bir faciaya neden olacaktı.

Güvenlik görevlisinin gitmesinin ardından çocuklar tekrar süs havuzuna gelerek eğlenmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar birbirlerini zorla süs havuzuna itti. Bir temizlik görevlisi çevredeki vatandaşların çocukları uzaklaştırmasını söylemesi üzerine “Benim işim değil” diye cevap vermesi dikkat çekerken bir başka vatandaş ise “Tehlikeli değil mi?” sorusuna “Bunlar için fark etmez” diyerek kayıtsız kaldı.

Güvenlik görevlisinin tekrar süs havuzuna gelmesinin ardından çocuklar havuzdan çıkarak hızla uzaklaştı. 


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