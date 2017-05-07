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Tek başına bayrak salladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına bordo-mavili bayrağı dakikalarca salladı.

Tek başına bayrak salladı

07 Mayıs 2017 13:00

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçında minik taraftarın maç boyunca bayrak sallaması dikkat çekti. Bordo-mavililerin, evinde Kayserispor'a 3-2'lik mağlup olduğu maçta bitiş düdüğüne kadar bordo-mavili bayrağı sallayan minik taraftar, çekirdek yiyenlerin aksine tek başına takımına destek oldu.
Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç boyunca iki takım taraftarlarının fair-play ruhu sergilemesi dikkat çekerken, bordo-mavili taraftarlar ise zaman zaman futbolculara tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında itibaren Aytaç Kara'ya tepki gösteren bordo-mavililer genç orta saha oyundan çıkarken gösterdiği agresif tutum nedeniyle de tepkilerden Hugo Rodallega'da nasibini aldı. Minik bordo-mavili bir taraftar ise tüm yaşananlardan uzak takımının kazanması için bayrak sallayarak destek olmaya çalıştı.

Gökmen Şahin 

 

Etiketler: Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig


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