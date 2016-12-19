Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tek geçim kaynağı olan hayvanları çalındı

Tek geçim kaynağı olan hayvanları çalındı

Iğdır’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri ahırdaki hayvanları çalarak kayıplara karıştı.

Tek geçim kaynağı olan hayvanları çalındı

19 Aralık 2016 11:20

Alınan bilgilere göre, olay, il merkezine bağlı Yukarı Çarıkçı köyünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, girdikleri ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında olayı fark eden hayvanların sahibi Nurettin Ok, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.
Yaşanan hırsızlık olayından sonra etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hiçbir iz olmadığını belirten Nurettin Ok, “Akşam saat 17.00 gibi hayvanlara yem verdikten sonra ahıra koyduk ve eve gittik. Saat 23.00’e kadar oturduk ve sonra uyuduk. Sabah saat 04.00-05.00 civarında kalktım ve ahıra gittiğimde hayvanlar içeride yoktu. Hayvanlarım çalınmıştı, ama kimler tarafından götürüldüğünü bilmiyorum. Yağan kar ve fırtına nedeni ile bir iz de bulup takip edemedik” dedi.

“Bütün birikimimi götürdüler”
64 yaşında olduğunu ifade eden Ok, “Şimdiye kadar çalıştığım birikimim, iki inek ve bir tosundu. Kendimde rahatsızım, eşimde 2007’den beri kanser hastası. 10 nüfusum var, bütün birikimim bu hayvanlardı. Onu da alıp götürdüler. Başka bir dalım kalmadı. Gerekli yerlere bildirdik, hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı henüz bir iz bulamadılar. Bütün yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz ve mağduruz” ifadelerini kullandı.
Nurettin Ok’un eşi Fatma Ok ise sabah inekleri sağmaya gittiğinde bulamadığını belirterek, “Çalınan ineklerden başka bir geçim kaynağımız yok. Kendim kanser hastasıyım ve 10 nüfusum var. Şimdi ne ile idare edeceğiz bilmiyorum. İnekleri çalanların birazcık Allah korkusu var ise eğer geri getirsinler. Buradan yetkililere sesleniyor ve rica ediyorum, bize yardım etsinler” şeklinde konuştu.

Ercan Tunç 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç