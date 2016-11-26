MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Özer’in pasıyla topla buluşan Sissoko’nun ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden gelişine sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada Soner’in kaleyi tam cepheden gören ceza yayının yarım metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top üst kale direğine çarparak auta çıktı.
21. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Eduok’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın ellerinden kaldı.
45. dakikada Castro’nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içi arka direkte iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
56. dakikada Eduok’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Bora güçlükle topa sahip oldu.
68. dakikada Adem’in ceza sahası dışı solundan sert şutunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada Akhisar Belediyespor savunması içerisinde Koita ile Lopes’in kafa topu mücadelesinde seken topu önünde bulan Adem’in ceza sahası içi hafif sol çaprazdan müsait pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx (Bora dk. 46 xx), Ömer xx, Caner xx, Serdar xx, Lopes xx (Orhan dk. 84 x), Custodio xx (Aykut dk. 46 xx), Özer xxx, Soner xx, Sissoko xxx, Onur xx, Rodallega xx
Yedekler: Muğdat, Vaz Te, Kadir, Mervan
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Otigba xx, Titi xx, Veigneau x, Abdullah x (Sadıku dk. 46 xx), Pavelka xx, Tunay xx, Castro x (Turgut Doğan dk. 80 xx), Eduok x (Koita dk. 58 x), Adem xx
Yedekler: Kadem Burak, Bozhikov, Shala, Veysel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Sissoko (dk. 8) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdullah, Ramazan, Castro, Popov, Adem (Kasımpaşa), Aykut, Özer, Soner (Akhisar Belediyespor)