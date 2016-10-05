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Tek hayali kendisine bir ev alabilmekmiş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristler tarafından askeri üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen iki askerden biri olan Uzman Çavuş Oğuzhan Çito’nun Hatay’ın Hassa ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Tek hayali kendisine bir ev alabilmekmiş

05 Ekim 2016 00:01

Uzman Çavuş Oğuzhan Çito (24), Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Abalı Jandarma Karakolu’nun Kıllıhanetepe mevkisindeki üs bölgesi yapım çalışmalarında kullanılan araçları korumakla görevli askeri personele teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. Hatay’ın Hassa ilçesi Aktülek Mahallesi’nde ikamet eden şehidin babası Mustafa ve annesi Gülizar Çito’ya acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Çito çifti sinir krizi geçirdi. Şehidin evine dev Türk bayrakları asılırken, fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Çito’nun vatani görevinin ardından evlenmeyi planladığı ve kendisine bir ev alabilmek için askerliği istediği öğrenildi. Çito ailesinin dört evladından biri olan şehit Oğuzhan Çito’nun Hassa ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Etiketler: şehit


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