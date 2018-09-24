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Tek hayali Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı izlemek

Tek hayali Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı izlemek
Tek hayali Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı izlemek

Çorum’da doğuştan “Serebral Palsi” hastası olan Dinçer Yılmaz’ın tek hayali, Vodafone Park’ta Beşiktaş maçını izlemek.

Rahatsızlığına rağmen hayata küsmeyerek sımsıkı sarılan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Dinçer Yılmaz (39), Beşiktaş'ın maçını İstanbul'da izlemenin hayalini kuruyor. Kara kartalın hiçbir maçını kaçırmayan Yılmaz, şimdi Beşiktaş Spor Kulübü'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Koltuk değnekleri ile hayatını idame ettirdiğini ve her türlü ihtiyacını kendisinin karşıladığını dile getiren Yılmaz, “Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Bu bir hastalık. Bu bir sevda” dedi.

"BABEL'İ ÇOK BEĞENİYORUM" 

En büyük hayalinin Vodafone Park'ta Beşiktaş maçını izlemek olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bu çocukluğumdan gelen bir süreç. Beşiktaş'ın şu anda durumu çok iyi. Babel'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın futbolcularının hepsi kaliteli hepsini çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Başkanı Fikret Orman ile de Çorum'a geldiğinde tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Yılmaz, “Fikret Orman o bir baba. Çorum'a geldiğinde tanışma fırsatım oldu. Camiaya mesajım da Beşiktaş hep iyi olsun. Şampiyon olsun” diye konuştu. 

Taraftara da seslenen Yılmaz, “Bütün taraftarları centilmenliğe kardeşliğe dostluğa davet ediyorum” diye konuştu.  

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