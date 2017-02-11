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Tek isteği 5 yaşındaki oğluna kavuşmak

Amasya’da yaşayan Sinem Zengin Gürle, eşinin açtığı boşanma davası sonrası geçici olarak velayetinin kendisine verilmesine rağmen eşinin kendi öz ablasıyla beraber kaçırdığını öne sürdüğü 5 yaşındaki oğluna kavuşmak istiyor.

Tek isteği 5 yaşındaki oğluna kavuşmak

11 Şubat 2017 12:36
Tek isteği 5 yaşındaki oğluna kavuşmak - Tıkla İzle

Severek evlendikleri iki çocuğunun babası 6 yıllık eşi N. Gürle'nin kendisinden 4 yaş büyük öz ablası A.Z. ile birlik olup, kendisine ihanet ettiklerini iddia eden 25 yaşındaki Sinem Zengin Gürle, şiddetli geçimsizlik sonucu açılan davada mahkemenin geçici velayetini kendisine vermesi sonrası eşinin çocukları 3 yaşındaki Rüzgar ile 5 yaşındaki Muhammed Mustafa’yı gezdirme bahanesiyle dışarı çıkarması sonrası sadece Rüzgar’ı getirdiğini, Muhammed Mustafa’yı ise Ankara’ya kaçırdığını öne sürerek, “Ablama ve eski eşime sesleniyorum. Bana sadece çocuğumu gösterin. İstiyorsanız beraber olun ya da olmayın. Umurumda değil. Ben sadece çocuğumu görmek istiyorum. Bir anne olarak bunu sizden istiyorum” dedi.

Polise başvurup suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ankara Dikmen’de izini sürdüğü çocuğunu bulamaması üzerine Amasya’ya geri dönüp avukat Filiz Alakuş’a danışan Sinem Zengin Gürle, “Şu an 7 aydır ne sesini duyuyorum ne yüzünü görüyorum. Hiçbir şekilde çocuğumla irtibata geçemiyorum. Yetkililer bana yardım etsin” diye konuştu.

Murat Çelik A.

Etiketler: 5 yaşındaki oğul, amasya, Sinem Zengin Gürle


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