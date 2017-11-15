Tek isteği bir bakım evine yerleştirilmek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki bir ayağı protez ve şeker hastası Tahir Tokur, yaklaşık 4 yıl önce eşi tarafından terk edildi. Küçük çocuklarının anneleriyle gitmesinin ardından 30 ve 28 yaşındaki erkek çocuklarının da hapse düşmesiyle yapayalnız kalan baba Tokur, yalnız başına hayata tutunmaya çalışıyor. Komşuların verdiği bir kap yemekle hayatını idame ettirmeye çalışan bakıma muhtaç Tokur, tek isteğinin kendisinin bir bakım evine yerleştirilmesi olduğunu belirtti.

“Sahipsizim, kimsem yok”

Perdesiz, sobasız, yemek artıklarıyla ve kötü kokularla dolu bir evde hayatını idame ettirmeye çalışan Tokur, bir ayağının şeker hastalığı nedeniyle kesildiği şimdi protez bacak kullandığını, hastalığın ilerlemesiyle diğer ayağının da şişmeye başladığını, yüzünde yaraların oluşmaya başladığını ifade etti. Tokur, “Sahipsizim, kimsem yok. Çocuklarım hapiste, eşim de terk etti beni. Hapisteki çocuklarımın biri 30 diğeri 28 yaşında. Ayağım şeker hastalığından dolayı kesildi. Diğer ayağım da şimdi yandan şişmeye başladı. Tedavi olamıyorum. Kimse yapmıyor” dedi.

“Kalacak bir yer istiyorum”

Koltuk değneğiyle yürümeye çalışan Tokur, bina sakinlerinin kendisine yardım ettiğini kaydetti. Tokur, “Bina sakinleri yardım ediyor. Yaklaşık 10 yıldır böyle. 3 ayda bir engelli maaşı alıyorum. Kalacak, bakım alacak bir yer istiyorum. Böyle olmuyor. Yüzümde yaralar çıktı hastane de bana bakmıyor” diye konuştu.

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