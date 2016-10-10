Diğer
Kategoriler

Tek isteği eşi için tekerlekli sandalye

Eyüp Karadolap Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Fikriye Simra, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir bacağını kaybeden eşi Hamdi Simra için hayırsever vatandaşlardan tekerlekli sandalye yardımı bekliyor.

Tek isteği eşi için tekerlekli sandalye

10 Ekim 2016 13:41

Fikriye Simra, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir bacağını kaybeden eşi için hayırsever vatandaşlardan tekerlekli sandalye yardımı bekliyor. Eyüp Karadolap Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Fikriye Simra, eşi Hamdi Simra ile birlikte maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle de komşularının yardımlarıyla geçiniyor.
Fikriye Simra (60), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Hamdi Simra'nın (63) tekerlekli sandalyesinin artık çok eskidiğini ve kullanılamaz halde olduğu için yardım istediğini söyledi. Simra, "Eşim geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir bacağını kaybetti. Kullandığı tekerlekli sandalyesi de eskidiği için kullanılamaz halde. Tek başımıza yaşıyoruz. Bulunduğu yerden kalkamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çalışmak zorunda olduğum için ben de her zaman yanında olamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Tek istekleri tekerlekli sandalye
Her şeyden önce eşinin tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanmasını isteyen Fikriye Simra sözlerine şöyle devam etti: "Eşimin gezip dolaşabilmesi ve ihtiyaçlarını görebilmesi için tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanmasını istiyorum. İnşallah bu ihtiyacı karşılanır. Şu an bizi en çok bu mutlu eder." 

Etiketler: tekerlekli sandalye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!