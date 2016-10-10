Fikriye Simra, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir bacağını kaybeden eşi için hayırsever vatandaşlardan tekerlekli sandalye yardımı bekliyor. Eyüp Karadolap Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Fikriye Simra, eşi Hamdi Simra ile birlikte maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle de komşularının yardımlarıyla geçiniyor.

Fikriye Simra (60), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Hamdi Simra'nın (63) tekerlekli sandalyesinin artık çok eskidiğini ve kullanılamaz halde olduğu için yardım istediğini söyledi. Simra, "Eşim geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir bacağını kaybetti. Kullandığı tekerlekli sandalyesi de eskidiği için kullanılamaz halde. Tek başımıza yaşıyoruz. Bulunduğu yerden kalkamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çalışmak zorunda olduğum için ben de her zaman yanında olamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Tek istekleri tekerlekli sandalye

Her şeyden önce eşinin tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanmasını isteyen Fikriye Simra sözlerine şöyle devam etti: "Eşimin gezip dolaşabilmesi ve ihtiyaçlarını görebilmesi için tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanmasını istiyorum. İnşallah bu ihtiyacı karşılanır. Şu an bizi en çok bu mutlu eder."