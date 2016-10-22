Yangın, Hacınabi Mahallesi Yelken Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı binada mutfak kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan Aysel Yenigeldi isimli kadın sokağa çıkarak komşularından yardım istedi.Yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ev sahibi Ömer Yenigeldi geç geldikleri iddiasıyla saldırdı. Polis olaya müdahale ederek kavgayı önledi. Yangının büyük olması nedeniyle olay yerine ikinci itfaiye ekibi gelerek alevlere müdahalede bulundu. Ev sahibi Ömer Yenigeldi’nin annesi Aysel Yenigeldi ise fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalık geçiren kadına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu başka binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

