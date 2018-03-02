Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu! | Sakarya haberleri

Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Eskibedil Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaşlı bir adamın kaldığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinde tek başına yaşayan Mümin D. adındaki yaşlı adam alevlerin arasından kendini son anda dışarıya atarak canını kurtardı. Yangını fark eden komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğüne bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve evin maddi hasar gördüğü yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ali Yıldırım