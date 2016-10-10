Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen oyun; Atatürk Kültür Merkezi salonu oyundan saatler önce Bigalıların yoğun ilgisine sahne oldu. Türkiye’de ilk kez kadın-erkek ilişkilerinin anlatıldığı psikomedi türünde bir Stand-Up gösterisiyle binlerce kişiye ulaşan Aşkım Kapışmak, Stand - Up gösterilerine bu oyunla yeni bir soluk getiriyor. Ücretsiz olarak sahnelenen tek kişilik gösteride 'Beynimizi nasıl kullanıyoruz?, insan tanıma yöntemleri, kişilik tipleri, iş ve özel hayatımızdaki ilişkilerde başarı, insan beyni nasıl çalışır, ikna sanatı, etkili iletişim stratejileri, kadınlar ve erkekler arasındaki farklar' konuları işlendi.

Aşkım Kapışmak, Türkiye'de kadın-erkek ilişkilerinin işlendiği oyunun bir bölümünde, "Ülkemizle ilgili umut duymak istiyorum. Ümitli olmak istiyorum. Ancak bugün de çok sayıda şehidimiz var. İnsanımız sormayı, sorgulamayı unutuyor. İyi bir eğitim sistemi ile çocuklarımızı sorgulayan bireylere dönüştüremediğimiz sürece yaşananlar umudumuzu kırıyor. Ancak ümitli olmalıyız. Daha güzel yarınlar için çalışmalıyız. Bugün burada böyle bir gösterinin yer almasında büyük katkısı olan, kültür ve sanat anlamında bu güzel ilçeye vizyon çizen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteri sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün burada hepimizin gündelik hayatta yaşadığımız şeyleri farklı bir yorumla izledik. Bu salonu dolduran tüm herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Aşkım Kapışmak'a da bu güzel gösteri için çok teşekkür ediyorum. Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür ve sanat sezonu bu yıl çok hareketli geçecek. Etkinliklerimizi lütfen takip edin. Bugün bu güzel günü kana bulayan terör belası analarımızı kınalı kuzularından ayırdı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Safiye Tarı