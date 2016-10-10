Diğer
Kategoriler

Tek kişilik gösteri beğeni topladı

Aşkım Kapışmak’ın, kadının ve erkeğin doğasında var olan farklılıkları mizahi bir dille anlattığı ‘Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan’ tek kişilik eğitim gösterisi Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Tek kişilik gösteri beğeni topladı

10 Ekim 2016 17:23

Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen oyun; Atatürk Kültür Merkezi salonu oyundan saatler önce Bigalıların yoğun ilgisine sahne oldu. Türkiye’de ilk kez kadın-erkek ilişkilerinin anlatıldığı psikomedi türünde bir Stand-Up gösterisiyle binlerce kişiye ulaşan Aşkım Kapışmak, Stand - Up gösterilerine bu oyunla yeni bir soluk getiriyor. Ücretsiz olarak sahnelenen tek kişilik gösteride 'Beynimizi nasıl kullanıyoruz?, insan tanıma yöntemleri, kişilik tipleri, iş ve özel hayatımızdaki ilişkilerde başarı, insan beyni nasıl çalışır, ikna sanatı, etkili iletişim stratejileri, kadınlar ve erkekler arasındaki farklar' konuları işlendi.

Aşkım Kapışmak, Türkiye'de kadın-erkek ilişkilerinin işlendiği oyunun bir bölümünde, "Ülkemizle ilgili umut duymak istiyorum. Ümitli olmak istiyorum. Ancak bugün de çok sayıda şehidimiz var. İnsanımız sormayı, sorgulamayı unutuyor. İyi bir eğitim sistemi ile çocuklarımızı sorgulayan bireylere dönüştüremediğimiz sürece yaşananlar umudumuzu kırıyor. Ancak ümitli olmalıyız. Daha güzel yarınlar için çalışmalıyız. Bugün burada böyle bir gösterinin yer almasında büyük katkısı olan, kültür ve sanat anlamında bu güzel ilçeye vizyon çizen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteri sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün burada hepimizin gündelik hayatta yaşadığımız şeyleri farklı bir yorumla izledik. Bu salonu dolduran tüm herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Aşkım Kapışmak'a da bu güzel gösteri için çok teşekkür ediyorum. Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür ve sanat sezonu bu yıl çok hareketli geçecek. Etkinliklerimizi lütfen takip edin. Bugün bu güzel günü kana bulayan terör belası analarımızı kınalı kuzularından ayırdı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi. 

Safiye Tarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!