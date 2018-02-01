Tek kollu milli kaleci, teröristlere karşı savaşmak istiyor

Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasında büyük payı olan ve rakip takımların golünü tek koluyla engelleyen Fatih Karakuş, Türkiye'nin, terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Milli Kaleci Karakuş, Şahinbey Askerlik Şubesi'ne giderek askerlik için dilekçe verdi.

“Tek kolumla düşmana karşı savaşmaya hazırım”

Tek koluyla teröristlerle mücadele etmeye hazır olduğunu söyleyen Milli Kaleci Karakuş, “Bugün askere gitmek için başvurumuzu yaptık. Oradaki askerlerimiz sırf vatanı korumak için bu zor şartlarda ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi benim bir kolum olmayabilir ama bende askerlik yapmak istiyorum. Tek kolumla oradaki Mehmetçik ile beraber savaşmak istiyorum” dedi.

“Ay yıldızlı bayrağımızı Afrin’de de dalgalandırmak istiyorum”

Ampute Milli Takımı Kalecisi Fatih Karakuş ay yıldızlı bayrağı Afrin’de de dalgalandırmak istediğini ifade ederek, “Afrin’de yapılan operasyonu desteklemek amacıyla askerlik şubesine gelim. Ben de askere gitmek için başvuru yaptım. Biz iki ay önce Avrupa şampiyonu olduğumuzda ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. Şimdi bayrağımızı Afrin’de de dalgalandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız bize ne emir verirse bizler Türk halkı olarak bu vatan için ve bu bayrak için her daim ölmeye hazırız” diye konuştu.

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