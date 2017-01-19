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Tek kolu olmayan bilardocu engel tanımıyor

40 yıl önce geçirdiği av kazasında kolunun birini kaybeden Aydın Sökeli Şakir Özen, bilardo tutkusundan vazgeçmedi. Tek kolu ile bilardo oynayan Özen, "Engel diye bir şey yok" dedi.

Tek kolu olmayan bilardocu engel tanımıyor

19 Ocak 2017 10:50

Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi sakini Şakir Özen 59 yaşında ve çocukluktan beri tutkusu bilardo oynamak. Özen, hiçbir fiziksel engelin yaşama engel olmayacağının en güzel örneğini vermek istiyor. 40 yıl önce geçirdiği av kazasından sonra kolunun birini kaybeden Özen, bir süre ara vermesine rağmen yeniden bilardo oymaya başladı. Şakir Özen, gençlere örnek olmak istediğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesi ile düzenlenen Aydın İl Şampiyonası’na da katılan Şakir Özen, turnuvada ortaya koyduğu başarılı mücadelesi ile de dikkat çekti. Engelli arkadaşlarına örnek olmak istediğini vurgulayan Şakir, "Engellilerin bu tür etkinliklere katılmalarını istiyorum. Sosyal yaşamın içinde olmalarını istiyorum. Engel diye bir şey yok. Yeter ki beyinler engelli olmasın. İnsanoğlunun elinden hiçbir şey kurtulmaz” diye konuştu. 

Levent Tuncer
 


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